В Киеве во время парада ко Дню Независимости произошло жуткое ЧП

Очевидцы рассказали в сети, что неизвестный мужчина пытался сжечь себя прямо на Крещатике.

Вмешались присутствующие и сотрудники полиции.

К счастью, одежду на мужчине удалось быстро потушить.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, мужчина сильно не пострадал.

Официальной информации на данный момент нет, все подробности инцидента выясняются.

Видео можно посмотреть здесь.

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В сети появилось фото на котором видно, что взрослые люди и дети, желающие увидеть парад ко Дню Независимости, даже забрались высоко на ворота и заборы.

"На улице Прорезной, которая прилегает к Крещатику, настоящее столпотворение. А с другой стороны улицы молодежь взобралась на ворота. Полиция никого не снимает", - говорится в сообщении одного из украинских СМИ.

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