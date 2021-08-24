В Киеве во время парада ко Дню Независимости произошло жуткое ЧП
Очевидцы рассказали в сети, что неизвестный мужчина пытался сжечь себя прямо на Крещатике.
Вмешались присутствующие и сотрудники полиции.
К счастью, одежду на мужчине удалось быстро потушить.
Судя по кадрам, опубликованным в сети, мужчина сильно не пострадал.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни: "Какая красивая"
Остановилось сердце известного советского актера и певца: коллеги рассказали об утрате
Друг Кароль показал, как выглядит могила Скрябина спустя 6 лет после его гибели: "За все эти года..."
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Официальной информации на данный момент нет, все подробности инцидента выясняются.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, посмотреть на военный парад в Киеве съехались тысячи людей
В сети появилось фото на котором видно, что взрослые люди и дети, желающие увидеть парад ко Дню Независимости, даже забрались высоко на ворота и заборы.
"На улице Прорезной, которая прилегает к Крещатику, настоящее столпотворение. А с другой стороны улицы молодежь взобралась на ворота. Полиция никого не снимает", - говорится в сообщении одного из украинских СМИ.
Напомним, давка возникла в метро Киева: люди торопились попасть на военный парад, безумные кадры
Также, Баюл в День Независимости Украины укуталась флагом США: "Не выпрашивай любовь"
Politeka рассказывала, массовую драку устроили во время поднятия флага Украины: на месте много полиции, фото