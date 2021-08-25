В Днепровской области в дом залезла змея

Об этом сообщил пользователь Сергей в паблике Facebook "Лягушки, ящерицы и змеи".

На даче брата Сергея змея упала буквально с входной двери. Люди выловили змею и отнесли ее в лес.

"Услышали, как что - то упало, обернулись, а это - змейка", - рассказал мужчина.

Пользователи заявили, что на фото - медянка. Змея неядовита и не опасная для людей.

"Окрас такой что впервые вижу для данной змеи", " трудно понять.Но более склоняюсь к Полоза", "Она почему оттуда рухнула?Спала

там?", "Медянка так же как и уж, неядовитая и безопасная для человека змея", - пишут в сети.

К слову, в одной из машин столичной службы такси обнаружили змею

Маисовый полоз, также известный как "красная крысиная змея", сбежал из плохо закрытого террариума в квартире на 4 этаже и прокатился в такси. При этом напугал водителя и пассажиров.

Змея сползла вниз по дереву. Затем проползла по улице и попала в автомобиль. Она залезла в щель между бензобаком и днищем машины. Путь рептилии удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

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