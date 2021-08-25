В Днепровской области в дом залезла змея
Об этом сообщил пользователь Сергей в паблике Facebook "Лягушки, ящерицы и змеи".
На даче брата Сергея змея упала буквально с входной двери. Люди выловили змею и отнесли ее в лес.
"Услышали, как что - то упало, обернулись, а это - змейка", - рассказал мужчина.
Пользователи заявили, что на фото - медянка. Змея неядовита и не опасная для людей.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Кароль взбесила украинцев, выйдя на сцену с песней Кузьмы Скрябина: "Кто дал ей разрешение?"
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни: "Какая красивая"
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
"Окрас такой что впервые вижу для данной змеи", " трудно понять.Но более склоняюсь к Полоза", "Она почему оттуда рухнула?Спала
там?", "Медянка так же как и уж, неядовитая и безопасная для человека змея", - пишут в сети.
К слову, в одной из машин столичной службы такси обнаружили змею
Маисовый полоз, также известный как "красная крысиная змея", сбежал из плохо закрытого террариума в квартире на 4 этаже и прокатился в такси. При этом напугал водителя и пассажиров.
Змея сползла вниз по дереву. Затем проползла по улице и попала в автомобиль. Она залезла в щель между бензобаком и днищем машины. Путь рептилии удалось отследить по камерам видеонаблюдения.
Напомним, опасную болезнь зафиксировали на украинском курорте, введен карантин: что известно