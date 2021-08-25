В Умани правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу во время празднования Дня Независимости Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Черкасской области.
«Задержан 33-летний гражданин Израиля. Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства. В управления полиции, 24 августа в 13:00 поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице Шевченко», - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, в результате происшествия 38-летний житель Умани получил травмы. Его забрали в Уманскую центральную больницу. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
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Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и свидетелей. Полицейским удалось оперативно установить личность подозреваемого. Им оказался гражданин Израиля, который живет в Умани. Его задержали. Сведения по факту стрельбы правоохранители внесли в ЕРДР по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Под процессуальным руководством окружной прокуратуры Умани решается вопрос о том, чтобы объявить подозрение и избрать меру пресечения для задержанного.
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