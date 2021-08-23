В Василькове Киевской области двое мужчин чуть не перестреляли друг друга из-за мест в цирке

По информации, которую разместили на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Киевской области, 22 августа около 19:30 в городе Васильков на Киевщине двое мужчин не смогли поделить места в цирке. Так, из-за нехватки мест во время передвижного спектакля между двумя, вероятно местными, мужчинами возник серьезный конфликт.

В полиции сообщают, что один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и открыл огонь по другому. Тот в свою очередь не растерялся и начал стрелять в ответ из пистолета ПМР, которого взял из своей машины. В результате стрельбы один из мужчин получил ранение в бедро.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вопрос относительно сообщения обоим мужчинам о подозрении пока решается.

В соцсетях украинцы начали активно обсуждать стрельбу.

"Они по всей видимости когда увидели слонов подумали что это сафари !!!!!!", "Дикие люди"," а у этих двух дебилов "оружие" было легальным?", " попробуем почитать между строк))) два идиота вряд ли сами пошли в цирк ... да? значит где-то рядом были их дети-жены ... так? ... и вокруг тоже были чьи-то дети-жены (массовка короче))), то какого черта брать с собой оружие на детское представление? ..такие крутые ... и в цирке))) это уже не цирк, а дурдом", - пишут в комментариях.

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