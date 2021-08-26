Погода в Украине все больше похожа на плавное наступление осени

Как пишет Politeka.net со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, 26 августа в Украине сильно опустится температура, а дожди атакуют новый регион. В целом по всей территории страны погода плавно будет меняться на более прохладную, знаменуя приход осени.

Согласно прогнозу, в западных регионах после затяжных дождей температура никак не восстановится. Днем в регионе ожидается 19-21 градус. Осадков не будет за исключением Закарпатской области, где может пройти небольшой дождик.

В центральных областях в это время, наоборот, ожидаются дожди. Также грозы накроют южные регионы. На Юге температура опустится всего на несколько градусов, достигнув 25-29 градусов. В центральных областях температура будет отличаться в зависимости от области. В Киеве похолодает до 18-20 градусов. В остальных областях ожидается 21-25 градусов.

В восточных регионах все еще будет тепло. В Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются дожди, а в Донецкой и Луганской областях 26-30 градусов.

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