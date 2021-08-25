Синоптики оприлюднили прогноз погоди на вересень 2021 року

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на сайт Укргідрометцентр.

Повідомляється, що у вересні цього року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла.

Відзначається, що в цьому році Вересень буде на один-два градуси тепліше середніх багаторічних значень попередніх років.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.

Зазначимо, раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що початок вересня 2021 року буде досить теплим, але з його другої половини може початися істотне похолодання.

Перший температурний мінімум Горбань прогнозує 17 вересня, коли нічна температура складе всього +6... +8 градусів, а денна +18... +20 градусів. За його прогнозом, температурний антирекорд буде досягнутий 25 вересня: в центрі країни на рівні +3 градусів, на півдні +11 градусів.

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