Непогода в Украине обесточила десятки населенных пунктов
Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7 утра 27 августа из-за плохих погодных условий-дождей, гроз и сильных порывов ветра, сработали системы автоматической защиты ЛЭП и обесточены 64 населенных пункта в 4 областях.
В частности, электроснабжение отсутствует в Сумской области - 35 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 20, Киевской области - 7 и Донецком регионе - 2.
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"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
К слову, недавно ураган с дождем и грозами обрушился на всю Украину.
Кадры последствий стихии публикуют в сети.
Так, от непогоды больше всего пострадали западные регионы страны.
"Я такого еще не видела", - написала жительница города Лановцы, что на Тернопольщине, опубликовав фото града необычной формы.
А вот на Львовщине выпал град размером с вишню.
Жители Волыни сейчас подсчитывают убытки. В поселке Ратное и окружающих территориальных общинах бурлила непогода.
Ураган вырывал с корнем деревья, сорвал крыши с домов. Градом также побило авто людей.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.