​Непогода в Украине обесточила десятки населенных пунктов

Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра 27 августа из-за плохих погодных условий-дождей, гроз и сильных порывов ветра, сработали системы автоматической защиты ЛЭП и обесточены 64 населенных пункта в 4 областях.

В частности, электроснабжение отсутствует в Сумской области - 35 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 20, Киевской области - 7 и Донецком регионе - 2.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

К слову, недавно ураган с дождем и грозами обрушился на всю Украину.

Кадры последствий стихии публикуют в сети.

Так, от непогоды больше всего пострадали западные регионы страны.

"Я такого еще не видела", - написала жительница города Лановцы, что на Тернопольщине, опубликовав фото града необычной формы.





А вот на Львовщине выпал град размером с вишню.

Жители Волыни сейчас подсчитывают убытки. В поселке Ратное и окружающих территориальных общинах бурлила непогода.

Ураган вырывал с корнем деревья, сорвал крыши с домов. Градом также побило авто людей.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.