​Непогода в Украине обесточила десятки населенных пунктов

Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра 27 августа из-за плохих погодных условий-дождей, гроз и сильных порывов ветра, сработали системы автоматической защиты ЛЭП и обесточены 64 населенных пункта в 4 областях.

В частности, электроснабжение отсутствует в Сумской области - 35 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 20, Киевской области - 7 и Донецком регионе - 2.

погода, ливень, лето, весна, ветер, ураган, дерево, скрин

Популярные статьи сейчас

Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото

Врачам не удалось спасти известного актера: подробности трагедии

Вакарчук сообщил о большой трагедии и зацепил украинцев: "Не хочется верить вообще..."

Остановилось сердце знаменитого актера, который гениально играл злодеев: "Невосполнимая утрата"

Леся Никитюк, Горбунов, Яма, Лобода и другие высказались о новом звании Монатика: "Никто не верил в него..."
Показать еще

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

К слову, недавно ураган с дождем и грозами обрушился на всю Украину.

Кадры последствий стихии публикуют в сети.

Так, от непогоды больше всего пострадали западные регионы страны.

"Я такого еще не видела", - написала жительница города Лановцы, что на Тернопольщине, опубликовав фото града необычной формы.



А вот на Львовщине выпал град размером с вишню.

Жители Волыни сейчас подсчитывают убытки. В поселке Ратное и окружающих территориальных общинах бурлила непогода.

Ураган вырывал с корнем деревья, сорвал крыши с домов. Градом также побило авто людей.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.