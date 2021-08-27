В Киеве произошло нападение в одном из ТЦ

В Киеве неадекватная женщина избила молодую девушку зонтиком в торговом центре средь бела дня. Пришлось вызвать на место ЧП "скорую" помощь и полицию.

Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

По словам пострадавшей, она гуляла по торговому центру OceanPlaza и остановилась перед заходом на эскалатор. Женщина вместе с мужем шли позади нее. Они толкнули ее и сказали: "ты стоишь или идешь".

Девушка не отреагировала, но обернулась посмотреть на женщину, на что услышала "Что ты смотришь на меня? Что, сказать мне что-то хочешь?". Девушка ответила, что смотрит, куда хочет. Эта фраза стала спусковым крючком - женщина взбесилась.

"На эти слова она подбежала и толкнула меня уже в двери, которые вращаются при выходе. На это ее поведение я обернулась и сказала, что она неадекватна, она ответила, что я не знаю с кем связалась и сейчас буду от нее бежать. Она снова подбежала и толкнула меня, когда я вернулась к ней, она начала замахиваться меня бить, я защищалась зонтиком, но это было бесполезно", - рассказала пострадавшая.

Женщина сломала зонтик и ударила потерпевшую железной палкой от него, что и стало причиной ранения. Жертва получила травму головы, потерю крови и неделю невыхода на работу. Она вызвала на место ЧП полицию, скорую помощь и не собирается просто так это оставлять.

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