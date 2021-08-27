Одиозный Олег Царев раскрыл подробности трагедии с 17-летней дочерью
Об этом он написал в своем Telegram.
По словам Царева, Екатерину беспокоила головная боль, поэтому она решила обратиться к врачам.
Девушка обратилась в клинику, но медики не смогли поставить правильный диагноз.
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"Специалисты клиники провели все анализы и исследования (анализы крови, спинномозговой жидкости, МРТ), но не поставили правильный диагноз. Если бы они не ошиблись, то Катю можно было спасти – откачать гематому. Болезнь определили только после вскрытия", — написал Царев.
Напомним, что одиозный экс-нардеп от "Партии регионов" Олег Царев запомнился украинцам тем, что 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - это пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
Во время Революции достоинства Царев выступал за силовой разгон протестующих.
6 мая 2014 заявил о проведении референдумов в так называемых "Л/ДНР" и о планах по созданию так называемой "Новороссии".
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