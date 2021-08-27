Снежные осадки толщиной почти в 15 см засыпали пустыню
Это произошло в пустыне Атакома, расположенной в Чили. Это одно из самых засушливых и жарких мест Земли. Подобное явление представляет буквально феномен для местных жителей. Ведь согласно климатическому поясу, здесь всего пару раз в год моросит дождь.
Об этом сообщило издание NTD.
Местные жители рады, что дети смогут подышать свежим воздухом и хорошо провести время. Они также смогли поиграть со снегом и слепить снеговика впервые в своей жизни.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Семья украинцев погибла по дороге на море: "Хотели, чтобы дети перед школой набрались сил"
Полякова после громкого конфликта с Кароль высказалась о ее вокальных данных: "Тина..."
Сын Софии Ротару застал маму в волнительный момент, такой ее никто не видит: "За минуту до..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, за что его сильно избили на улице: "До тренировки не дошел"
"Это замечательно. Мне 30 лет, и я впервые вижу снег и леплю снеговика", — сказал один из жителей Сальвадора.
Впрочем, синоптики отмечают, что за последние годы смена климата привела к появлению в этой местности снегопадов примерно раз в четыре года, преимущественно в июне. Таким образом, августовский снег удивил всех.
"Это относительно необычно для этого времени года, в конце августа, так как здесь обычно наблюдается снег в июне и июле", — сказал метеоролог Даниэль Диас из Северного регионального метеорологического центра.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что украинский курорт превратился в "грязное болото", видео.
Также Politeka сообщала, Украину накрыло ураганом, мощный ветер валил деревья и обрывал провода: кадры.