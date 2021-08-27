Это необычно для этого времени года

Снежные осадки толщиной почти в 15 см засыпали пустыню

Это произошло в пустыне Атакома, расположенной в Чили. Это одно из самых засушливых и жарких мест Земли. Подобное явление представляет буквально феномен для местных жителей. Ведь согласно климатическому поясу, здесь всего пару раз в год моросит дождь.

Об этом сообщило издание NTD.

Местные жители рады, что дети смогут подышать свежим воздухом и хорошо провести время. Они также смогли поиграть со снегом и слепить снеговика впервые в своей жизни.

"Это замечательно. Мне 30 лет, и я впервые вижу снег и леплю снеговика", — сказал один из жителей Сальвадора.

Впрочем, синоптики отмечают, что за последние годы смена климата привела к появлению в этой местности снегопадов примерно раз в четыре года, преимущественно в июне. Таким образом, августовский снег удивил всех.

"Это относительно необычно для этого времени года, в конце августа, так как здесь обычно наблюдается снег в июне и июле", — сказал метеоролог Даниэль Диас из Северного регионального метеорологического центра.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

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