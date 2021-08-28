В Китае в городе Куньмин одновременно снесли 15 недостроенных небоскребов, используя контролируемые взрывы.
Об этом сообщает The Paper.
Взрывы произошли 27 августа, в пятницу. Причиной сноса стало то, что компания – застройщик не завершила строительство в установленный срок в семь лет. Готовить взрывы начали еще 23 августа. В ходе приготовлений к столь масштабному сносу, городские власти эвакуировали людей, которые находились в близлежащих зданиях и перекрыли дороги.
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Кроме того, множество представителей правоохранительных органов и сотрудников экстренных служб дежурили на улицах. Несмотря на меры безопасности, множество зевак собрались по периметру за ограждением, чтобы наблюдать за таким масштабным сносом. Несмотря на тщательную подготовку, один из небоскребов смог устоять.
Согласно проекту, на четырех участках должны были располагаться офисные, жилые и коммерческие здания. Общая площадь проекта достигает 230 тысяч квадратов. Застройщик смог завершить лишь четыре жилых дома из-за потери финансирования.
15 недостроенных высоток стояли заброшенными на протяжении последних восьми лет. По данным китайских СМИ, за прошедшие годы застройщик объекты на продажу не выставлял. Подобный массовый снос для Китая – большая редкость.
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