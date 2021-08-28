В Китае в городе Куньмин одновременно снесли 15 недостроенных небоскребов, используя контролируемые взрывы.

Об этом сообщает The Paper.

Взрывы произошли 27 августа, в пятницу. Причиной сноса стало то, что компания – застройщик не завершила строительство в установленный срок в семь лет. Готовить взрывы начали еще 23 августа. В ходе приготовлений к столь масштабному сносу, городские власти эвакуировали людей, которые находились в близлежащих зданиях и перекрыли дороги.

Кроме того, множество представителей правоохранительных органов и сотрудников экстренных служб дежурили на улицах. Несмотря на меры безопасности, множество зевак собрались по периметру за ограждением, чтобы наблюдать за таким масштабным сносом. Несмотря на ​​тщательную подготовку, один из небоскребов смог устоять.

Согласно проекту, на четырех участках должны были располагаться офисные, жилые и коммерческие здания. Общая площадь проекта достигает 230 тысяч квадратов. Застройщик смог завершить лишь четыре жилых дома из-за потери финансирования.

15 недостроенных высоток стояли заброшенными на протяжении последних восьми лет. По данным китайских СМИ, за прошедшие годы застройщик объекты на продажу не выставлял. Подобный массовый снос для Китая – большая редкость.

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