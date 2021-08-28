Самокаты, как и оружие в свободном обращении - табу для нашего человека
Все эти ваши велики - это игрушки для слабаков. Настоящие короли катаются только на самокатах по проезжей части. По крайней мере, так подумал мужчина из Киева.
Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.
Так, в Киеве отец решил покатать свою дочь на электросамокате. Мало того, что он ехал по дороге, так он еще и завернул в сторону, где было встречное движение машин.
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"Номинант на премию "Батя года", - говорится в сообщении.
Пользователи сети взорвались возмущенными комментариями. Многие из них писали, что мужчина совсем сбрендил раз такое вытворяет: "Сколько же безмозглых в Украине. Даже о собственном ребенке не думает", "Самокаты как и оружие в свободном обращении - табу для нашего человека", "До премии Дарвина немного осталось".
Стоит отметить, что в Украине могут штрафовать водителей самокатов. Депутатам направили для ознакомления два новые законопроекты с правилами использования электротранспорта. Также там указаны предусматривающие штрафы за их нарушение.
Напомним, что в Киеве продавец расхаживал в футболке с гербом России, его попросили переодеться.
Как сообщала Politeka ранее, маленьким украинцам продавали алкоголь средь бела дня в Киеве.
Также Politeka писала, что пьяная жена таможенника устроила скандал на дороге в Киеве.