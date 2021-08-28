В Черкассах врачи спасают шестилетнего Андрея в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Мальчика в больницу привезла бригада скорой. Врачи подозревают, что над мальчиком издевались. По предположительной информации, ребенка несколько дней не кормили, пытали и его погрызли собаки. По словам депутата облсовета Олега Петренко, трагедия произошла в частном доме возле детского парка на улице Крещатик. Детские крики услышал сторож, но бабушка только через несколько дней вызвала скорую.

Дедушка и бабушка Андрея – неродные. Сын пожилой пары женился на женщине, у которой уже был ребенок и усыновил его.

«Ад существует. И я сейчас не о метафизическом явление. Иногда ад совсем рядом», - рассказал Петренко.

По словам депутата, следы пыток обнаружили на теле мальчика. В частности: пролежни, погрызенные животными уши, следы погашенных окурков на теле, оторванные губы, гематома головного мозга, отсутствие части полового органа. Главврач больницы подтвердил наличие всех указанных следов пыток.

Бабушка сообщила врачам, что ребенок просто упал, но ей не поверили и сразу же начали реанимацию. Родители ребенка оставили его пожилым родственникам, поскольку маме была необходима операция и пришлось уехать.

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