Администратор зала будила детей и не давала им сомкнуть глаз.

Украинский омбудсмен инициировал проверку на «Укрзализныци» после того, как на станции «Запорожье 1» мать с двумя детьми выгнали из платного зала ожидания.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на «УЗ».

По результатам проверки установили, что сотрудник железной дороги превысил полномочия, нарушил правила работы вокзала, а также правила перевозки пассажиров. Указанного сотрудника уволили.

Двух сотрудников вокзала, которые не вмешались в конфликт и не помогли его решить, привлекли к дисциплинарной ответственности. Данный случай обсудили со всеми сотрудниками филиала компании.

Напомним, что в Запорожье на железнодорожном вокзале молодую маму и двух ее детей выгонали из зала повышенного комфорта. В качестве причины для этого назвали то, что дети в зале могут сидеть, однако спать им запрещено. Скандал произошел 13 июля между третьим и четвертым часом утра. Мама оплатила время для посещения платного зала ожидания.

Она ждала поезд и решила воспользоваться железнодорожным вокзалом, чтобы отыскать там удобное место. Дети быстро уснули, разместившись на диване. После этого администратор зала начала криком требовать, чтобы мама разбудила детей.

«Дети пришли сюда отдыхать, а они у вас спят. Они проспали», — заявила администратор.

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