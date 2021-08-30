Погода в Украине все больше будет походить на осеннюю

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на 30 августа. Согласно свежим данным, новая неделя в Украине начнется с дождей. Проливные дожди ожидаются в большей части регионов Украины. Вместе с дождями немного снизится температура воздуха.

Так, в западных регионах в понедельник ожидаются дожди и 19-22 градуса. Температура в западных регионах уже долгое время держится в пределах 20 градусов без намеков на возвращение летней жары.

В Центре тоже ожидаются дожди, местами с ливнями. Температура в центральных регионах будет колебаться в районе 25-28 градусов.

На Юге будет жарче, но дожди «заглянут» и в этот регион. Исключением станет Херсонская область, где будет облачно но без осадков.

Повезет с погодой лишь жителям восточных регионов, где 30 августа будет сухо и жарко. Температура там поднимется до 33-35 градусов.

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