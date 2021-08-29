В останній день тижня в Україну увірвуться надзвичайно сильні зливи, проте накриє негода лише частину країни

Про те, яких сюрпризів варто чекати від погоди 29 серпня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Вони попередили українців про те, що вночі на Прикарпатті в Закарпатті та Карпатах пройдуть сильні дощі, а вдень вони перемістяться вже на всі західні області, а також Вінницьку та Житомирську.

Також в неділю температура повітря в різних регіонах буде значно відрізнятися. У західних областях очікуються більш низькі температури: від +11 до +13 вночі і від +18 до +22 вдень.

Найспекотніше буде на південному сході України, де вночі стовпчики термометрів покажуть від +15 до +22 градусів, а вдень-від +26 до +32 градусів.

Синоптики також попередили українців про сезонні тумани, які накриють країну і погіршать видимість на дорогах.

У Києві ближче до вечора очікується дощ з грозою. Вночі температури коливатимуться від +13 до +15 градусів, а вдень – від +25 до + 27 градусів.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода чекає українців восени.

Як повідомляла Politeka, Україну розділять зливи і спека, з'явився прогноз.

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