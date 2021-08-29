Непогода и ливень наделали бед на улицах столицы
Как передает Politeka.net, 29 августа в Киеве прошел сильный ливень с порывами ветра. В результате продолжительного дождя отдельные части города оказались подтопленными. Из-за мощного дождя некоторые улицы фактически превратились в реки, а отдельные станции метро и подземные переходы оказались полностью в воде. Ситуацию усугубил сильный ветер.
Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на пользователей в Фейсбук, станцию метро «Героев Днепра» частично закрыли, потому что несколько выходов и входов оказались залиты водой. Сотрудники метро пытаются устранить последствия стихии своими силами. На станции КПИ в это время готовились к подтоплению, спасая входы мешками с песком.
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Отмечается, что в связи с непогодой объявлен уровень опасности желтый. По прогнозу, дожди в столице ожидаются до конца дня.
Сообщается, что от стихии пострадали такие улицы как проспект Победы, Жилянская, Сечевых стрельцов.
Напомним, что украинцев расстроили прогнозом погоды на осень: «Выпадет снег и...».
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