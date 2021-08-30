Украинка Марина Литовченко получила 11-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио, выиграв соревнования по настольном теннису

В поединке Марина разгромила представительницу Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Маляк Алиеву со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3).

Наибольшее сопротивление теннисистка из России сумела оказать в первой партии, тогда в ответ на 11 очков украинки ей удалось набрать 6.

В двух сетах Алиева в сумме выиграла всего 7 розыгрышей.

"Пароолимпийцы вы умнички, молодцы,гордимся за вас.Удачи!", "Поздравляем и благодарим за ощущение перемого над врагом. В это такое невероятное чувство гордости за наших непокоренных, за Украину", " Вы наша гордость! Восхищаюсь!", " Согласен они молодцы труженники молодцы", "Молодец!Удачи!", - пишут слова благодарности в комментариях украинцы.

К слову, гражданка Польши Мария Андрейчик, ставшая обладателем серебряной медали на Олимпийских играх в Токио, продала награду, ради помощи больному ребенку.

"Медаль, которую я выставила на аукцион на прошлой неделе, продана. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых, более 100 000 евро", - написала Андрейчик.

Мария Андрейчик - метательница копья 25 лет. Она решила продать свою награду на аукционе. Медаль купила польская сеть продовольственных круглосуточных магазинов. В общей сложности за нее спортсменка получила полмиллиона польских злотых, что по курсу равно 3,5 млн. грн. Все вырученные деньги Мария Андрейчик решила отдать на лечение Милоша - маленького мальчика, у которого диагностировали серьезную болезнь.

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