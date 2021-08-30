Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выступил против приглашения в команду игроков из чемпионата РФ
Во время презентации своего тренерского штаба он объяснил свою позицию.
По словам Петракова на него большое впечатление оказала стена памяти в центре Киева.
"Я понял, что сейчас ни футболистов с России, ни примирения, априори быть не может. Столько детей-сирот осталось. Сейчас нет. Никак. Может по прошествии какое-то времени... Но на данном этапе говорю прямо и откровенно – нет", – заявил Петраков.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Стрельба прогремела рядом с кафе, пять человек ранены: первые подробности трагедии
Беременная невеста 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина оказалась у врача: "Я до сих пор не могу поверить..."
Трагедия у нового судьи "Танців з зірками" Макса Чмерковского, прощальное видео: "Я задыхаюсь, когда пишу это..."
Украинцам повысят выплаты до 50 тысяч: кому перепадут деньги
"Правильно, у нас своих хватает деток хватает из которых можно сделать достойных футболистов!", "А давайте лишим гражданства, людей которые уехали в Россию на заработки ! Их же дома за людей уже не считают ! Грустно", "Респект тренеру за его принципиальную позицию", "Поддерживаю, ведь именно мы, в Украине, не должны забывать, что идет ежедневная война с Россией", - пишут украинцы в сети.
К слову, украинка Марина Литовченко получила 11-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио, выиграв соревнования по настольном теннису.
В поединке Марина разгромила представительницу Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Маляк Алиеву со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3).
Наибольшее сопротивление теннисистка из России сумела оказать в первой партии, тогда в ответ на 11 очков украинки ей удалось набрать 6.
В двух сетах Алиева в сумме выиграла всего 7 розыгрышей.
Напомним, что олимпийский призер со Львова угодил в языковый скандал
Как сообщала Politeka, чемпионка РФ рассказала о дружбе с украинскими спортсменками
Также Politeka писала, Горуна резко высказался об украинских боксерах