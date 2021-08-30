Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выступил против приглашения в команду игроков из чемпионата РФ

Во время презентации своего тренерского штаба он объяснил свою позицию.

По словам Петракова на него большое впечатление оказала стена памяти в центре Киева.

"Я понял, что сейчас ни футболистов с России, ни примирения, априори быть не может. Столько детей-сирот осталось. Сейчас нет. Никак. Может по прошествии какое-то времени... Но на данном этапе говорю прямо и откровенно – нет", – заявил Петраков.

"Правильно, у нас своих хватает деток хватает из которых можно сделать достойных футболистов!", "А давайте лишим гражданства, людей которые уехали в Россию на заработки ! Их же дома за людей уже не считают ! Грустно", "Респект тренеру за его принципиальную позицию", "Поддерживаю, ведь именно мы, в Украине, не должны забывать, что идет ежедневная война с Россией", - пишут украинцы в сети.

К слову, украинка Марина Литовченко получила 11-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио, выиграв соревнования по настольном теннису.

В поединке Марина разгромила представительницу Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Маляк Алиеву со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3).

Наибольшее сопротивление теннисистка из России сумела оказать в первой партии, тогда в ответ на 11 очков украинки ей удалось набрать 6.

В двух сетах Алиева в сумме выиграла всего 7 розыгрышей.

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