В Запорожье на острове Хортица пьяный водитель, по дороге на базу отдыха, на большой скорости сбил пятилетнюю девочку и ее родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Запорожской области.

По данным правоохранителей, сообщение об аварии с тремя пострадавшими поступило в полицию в 20:00, 29 августа. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водитель Honda Accord на дороге от кафе «Казацкое подворье» до дома отдыха «Пектораль» сбил женщину и мужчину 1993 и 1986 года рождения и их маленькую дочь.

Родители получили многочисленные травмы. Их забрали в больницу. Девочку отвезли в Запорожскую детскую больницу. Ее состояние тяжелое. Правоохранители установили, что водитель Honda был пьян. У него в крови нашли 1,6 промилле алкоголя. Подозреваемого задержали.

Следователи открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения». Сейчас проводится досудебное расследование. Полицейские выпустили отдельное обращение к свидетелям описанного дорожно-транспортного происшествия.

Их просят позвонить на номер (098) 987-94-44 либо связаться с правоохранителями по специальной линии 102. Обратиться по указанным выше номерам полицейские просят и обладателей видеорегистраторов, у которых есть видеозаписи происшествия.

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