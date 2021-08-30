Как уберечь себя от удара

Уже в начале сентября по Украине ударят магнитные бури

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитные бури начнут мучить украинцев уже с 1 сентября. Отмечается, что вспышки на Солнце будут небольшими, но метеозависимые люди все равно почувствуют их. У них может ухудшиться самочувствие и появиться слабость и недомогание. Также магнитные бури могут ударить по здоровью людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно прогнозу, магнитосферное возбуждение ожидается 1 и 3 сентября.

Как известно, магнитные бури очень негативно влияют на людей. У многих наблюдаются скачки давления, головные боли и ухудшение общего состояния.

Специалисты советуют в опасные дни отказаться от спиртных напитков и кофе. Также стоит избегать серьезных физических нагрузок и употребления вредной тяжелой пищи, включая жареное и острое.

Добавим, что это не последние магнитные бури в сентябре. По прогнозу еще несколько более серьезных ударов накроют Украину в конце сентября.

Напомним, что магнитные бури испытают жителей Украины уже в сентябре: даты.

Как сообщала Politeka, магнитные бури ударят по здоровью жителей Украины: названы опасные даты осени.

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