Уже в начале сентября по Украине ударят магнитные бури
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитные бури начнут мучить украинцев уже с 1 сентября. Отмечается, что вспышки на Солнце будут небольшими, но метеозависимые люди все равно почувствуют их. У них может ухудшиться самочувствие и появиться слабость и недомогание. Также магнитные бури могут ударить по здоровью людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Согласно прогнозу, магнитосферное возбуждение ожидается 1 и 3 сентября.
Как известно, магнитные бури очень негативно влияют на людей. У многих наблюдаются скачки давления, головные боли и ухудшение общего состояния.
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Специалисты советуют в опасные дни отказаться от спиртных напитков и кофе. Также стоит избегать серьезных физических нагрузок и употребления вредной тяжелой пищи, включая жареное и острое.
Добавим, что это не последние магнитные бури в сентябре. По прогнозу еще несколько более серьезных ударов накроют Украину в конце сентября.
Напомним, что магнитные бури испытают жителей Украины уже в сентябре: даты.
Как сообщала Politeka, магнитные бури ударят по здоровью жителей Украины: названы опасные даты осени.
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