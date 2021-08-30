В киевском метро молодая девушка, на глазах пассажиров, взяла бутылку водки и начала отпивать из горла, запивая лимонадом.
Видео опубликовали очевидцы в Telegram.
Действия киевлянки не вызвали у соседей по вагону какой-либо реакции. О времени происшествия ничего не известно.
«Парни, придумайте Кати тост - ехать еще далеко, а красивые слова уже закончились. Киев, Левобережная», - сказано в сообщении.
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На видео можно рассмотреть, как пассажирка несколько раз отпивает алкоголь из бутылки, затем запивая его другим напитком. Пассажиры к происходящему вокруг остались равнодушны.
По данным издания OBOZREVATEL, представители правоохранительных органов отметили, что действия женщины можно расценивать, как административное нарушение, если в бутылке на самом деле содержался алкоголь. По закону, ответственность предусмотрена за появление в нетрезвом виде в общественном месте или распитие там алкоголя.
За подобное поведение предусмотрен штраф, сумма которого не должна превышать 85 гривен. Подобные действия можно рассматривать и как мелкое хулиганство, а это уже более строгая статья. За такое нарушение предусмотрен штраф в 119 гривен, исправительные работы до двух месяцев. При этом 20% заработка придется отдавать государству.
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