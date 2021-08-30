Правоохранители Киева разоблачили деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались присвоением недвижимости.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По данным правоохранителей, под подозрением оказались шесть вероятных членов объединения. Трем фигурантам правоохранители уже успели сообщить о подозрении. Об этом стало известно в понедельник, 30 августа.
По версии следствия, члены организованной преступной группы незаконно завладели недвижимостью. Речь идет о домах, расположенных в центре Киева. Эта недвижимость принадлежала различным компаниям. Часть из этих фирм работала благодаря иностранным инвестициям.
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Предполагаемым организатором группы оказался 56-летний мужчина. Также в нее входили пять человек, которые, по версии следствия, были его сообщниками. Все нарушители играли свою четко определенную роль в описанной схеме. Среди них, в частности, были псевдопокупатель, псевдодиректор, а во время заключения контрактов и перевозки денег начинал действовать человек, который отвечал за работу силового блока.
По описанной схеме фигуранты успели занять пять объектов недвижимости. Общая стоимость указанных зданий достигает 72 млн. грн. Следственные действия в настоящее время продолжаются.
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