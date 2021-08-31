Жители села Кетрисановка в котором убили шестнадцатилетнюю Вику Макаренко уверены, что у парня, которого подозревают в этом преступлении есть сообщники.

Об этом сообщает «ТСН».

Аргумент о сообщнике местные жители подкрепляют тем, что юноша не имел возможности собственноручно отнести мертвую девочку так далеко, пронеся ее труп несколько километров. Отметим, что подозревают в убийстве бывшего парня убитой Вики. Он по-прежнему отрицает причастность к преступлению.

В то, что парень убил девушку, не верят и его родственники. В частности, бабушка подозреваемого Раиса Полищук назвала своего внука очень хорошим. Она отметила, что, по его словам, парень не знает и не видел, что на самом деле произошло с Викой. По его словам, они сидели вместе, а потом она куда-то делась, и он не знает, куда.

Роман Козьяков, начальник областного отделения Нацполиции, заявил, что после нескольких экспертиз удалось доказать причастность парня к убийству своей подруги. У погибшей осталась мачеха. Ее зовут Оксана Гребенюк. Женщина подтвердила, что Вика встречалась с задержанным.

По ее словам, девушка решила его везде заблокировать после домогательств парня. Отметим, что тело Вики нашел в колодце один из волонтеров, который занимался поиском пропавшей.

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