В Кировоградской области в городе Бобринец по подозрению в убийстве 16-летней Виктории Макаренко задержали 16-летнего парня.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Кировоградской области.
По данным правоохранителей, экспертизы и следственные действия позволили получить доказательства причастности 16-летнего парня к указанному преступлению. В пресс-службе сообщили, что убийство произошло в Кропивницком районе, в ночь на 15 августа. Парню сообщили о подозрении. Для него суд избрал меру пресечения – 60 суток содержания под стражей.
Расследование умышленного убийства полицейские продолжают. Подозреваемому грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
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Напомним, что в Кировоградской области в городе Бобринец нашли тело, которой было 16 лет. Ранее ее объявили в розыск. Около 22:00 14 августа девушка вышла из дома, обратно она не вернулась.
К поискам ребенка привлекли 60 человек из личного состава полиции, роту особого назначения, представителей общественности и кинологов. Тело девочки нашли 18 августа. Оно с видимыми травмами находилось в заброшенном колодце. Сам колодец размещался в ее родном городе. Тело ребенка передали экспертам для выяснения причины смерти.
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