На данный момент информация о пострадавших украинцах проверяется.
В горах Северной Осетии в России группа альпинистов, поднимаясь со стороны Грузии, попала под лавину.
В результате пострадали три украинца, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
Со слов очевидца происшествия, сильнее всего пострадала женщина, у нее перелом ноги. Информация о сходе лавины поступило приблизительно в 08:50, ЧП произошло на высоте 4,2 км. Имена пострадавших украинцев не сообщаются.
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"В 08:50 31 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, которые ссылаются на данные спасателей, для эвакуации трех пострадавших украинцев будут привлекать вертолет Грузии.
Группа альпинистов не была зарегистрирована в республике. Вертолет уже вылетел. Свидетель, увидевший сход лавины и сообщивший о происшествии, смог извлечь из-под снега женщину. По предварительной информации, у нее перелом ноги.
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