31 августа в Киеве в маршрутке на пассажиров сверху упало стекло люка
Пострадали две девушке в транспорте, однако водитель даже не предложил им помощи и не остановился, а просто продолжал движение.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram-канале.
Инцидент произошел сегодня утром в маршрутке №381 сообщением Буча - станция метро "Академгородок". Стекло с люка внезапно рухнуло одной девушке прямо на голову, а второй - на руку.
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Одна из пострадавших рассказала, что маршрутчик "ни то что аптечку не предложил - он даже не остановился", так как хотел поскорее набрать новых пассажиров, и не желал отставать от графика.
Очевидцы в маршрутке сняли на фото разбитое стекло в салоне транспорта, после чего кадры разместили в сети. Как видно на снимках, осколки так и остались на полу - убирать их маршрутчик не спешил.
Пользователи сети возмущаются подобной ситуацией, и обсуждают реакцию - точнее ее полное отсутствие - водителя маршрутки.
Многие отмечали, что тоже сталкивались с таким равнодушнім поведением водителей.
Напомним, что таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.
Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.
Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.