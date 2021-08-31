Очевидцы в маршрутке сняли все на камеру

31 августа в Киеве в маршрутке на пассажиров сверху упало стекло люка

Пострадали две девушке в транспорте, однако водитель даже не предложил им помощи и не остановился, а просто продолжал движение.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня утром в маршрутке №381 сообщением Буча - станция метро "Академгородок". Стекло с люка внезапно рухнуло одной девушке прямо на голову, а второй - на руку.

Одна из пострадавших рассказала, что маршрутчик "ни то что аптечку не предложил - он даже не остановился", так как хотел поскорее набрать новых пассажиров, и не желал отставать от графика.

Очевидцы в маршрутке сняли на фото разбитое стекло в салоне транспорта, после чего кадры разместили в сети. Как видно на снимках, осколки так и остались на полу - убирать их маршрутчик не спешил.

Пользователи сети возмущаются подобной ситуацией, и обсуждают реакцию - точнее ее полное отсутствие - водителя маршрутки.

Многие отмечали, что тоже сталкивались с таким равнодушнім поведением водителей.

Напомним, что таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.

Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.

Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.