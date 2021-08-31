В киевском офисном здании вспыхнул пожар
Так, в Киеве начался масштабный пожар в здании "Элекронмаша" на Большой Окружной дороге, сообщает dtp.kiev.ua
По словам очевидцев, недалеко от ул. Тулузи горит многоэтажка, по предварительным данным пожар случился на нижних этажах. С места постройки поднимается черный дым.
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На место слетелись спасатели, о пострадавших нет информации.
Напомним, 35-летний житель Киева подпалил кафе на Лесном массиве в Киеве. Полиции пришло сообщение, что на улице Шолом-Алейхема подожгли кафе. Спасатели ликвидировали пожар.
Полицейские поймали мужчину, который совершил правонарушение.
Как сообщают работники полиции, поджигатель объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось обсуживание в кафе, поэтому он решил поджечь заведение. Для этого он разбил окно, вылил в помещение зажигательную смесь и поджег её.
Ранее сообщалось, киевлянин из мести поджог кафе, фото: "Не понравилось обслуживание".
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