Украинцы ворвались в приемное отделение больницы и избили травматолога, который был на дежурстве

Об этом стало известно в Telegram-канале "Народный ревизор".

"Наша служба и опасна и трудна. Неадекватная пара завалилась ночью в отделение горбольницы, устроили дебош и залили перцовкой дежурящего травматолога.

О дальнейшей судьбе хулиганов ничего неизвестно.", — пишут авторы публикации.

К слову, в Киеве трое подростков напали на пожилого мужчину.

Киев произошла драка. Во дворе несколько подростков избили мужчину. Для нападения они использовали газовый балончик.

"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужчину - избили его и задули газом.

Неизвестно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания".

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