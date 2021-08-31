Украинцы ворвались в приемное отделение больницы и избили травматолога, который был на дежурстве
Об этом стало известно в Telegram-канале "Народный ревизор".
"Наша служба и опасна и трудна. Неадекватная пара завалилась ночью в отделение горбольницы, устроили дебош и залили перцовкой дежурящего травматолога.
О дальнейшей судьбе хулиганов ничего неизвестно.", — пишут авторы публикации.
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К слову, в Киеве трое подростков напали на пожилого мужчину.
Киев произошла драка. Во дворе несколько подростков избили мужчину. Для нападения они использовали газовый балончик.
"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужчину - избили его и задули газом.
Неизвестно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания".
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