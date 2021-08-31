В Запорожской области во время отдыха в Бердянске семилетний ребенок плавал на матрасе и течение отнесло малыша в открытое море.

Об этом сообщает pro.berdiansk.biz.

Когда мальчик начал внезапно отдаляться от берега это, к счастью, увидели находящиеся на пляже взрослые. Известно, что происшествие случилось возле базы под названием «Посейдон». Когда мальчика унесло, родителям пришлось пробежать около километра. А потом они заметили спасателей.

В спасении ребенка приняли участие и люди, которые на пляже управляли водными мотоциклами и сдавали их на прокат. Именно к ним родители решили обратиться за помощью. Оказалось, что эти люди на пляже также профессионально занимаются спасением отдыхающих. Они вытащили малыша из воды и доставили его на берег.

Когда ребенка достали из воды, течение его успело отнести от берега на 700 метров. К счастью, после попадания не берег, мальчику не потребовалась помощь медиков, он не пострадал.

По статистике, чаще всего трагические случаи на воде происходят из-за купания в неподходящих местах. Такие данные предоставили сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также среди основных причин несчастных случаев они назвали самостоятельное купание детей в водоемах и плаванье в пьяном виде.

Напоминаем, что что говорят родственники подозреваемого в гибели 16-летней Вики

Как сообщала Politeka, на Одесчине утонули люди

Также Politeka писала, что трагедией закончились поиски харьковчанина