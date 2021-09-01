В первый день осени погода в Украине начнет ухудшаться, а часть страны накроют дожди и грозы

Синоптики предупреждают о том, что в Украину идет значительное похолодание. В среду, 1 сентября, понижение температур уже почувствуют жители западных областей, а в ближайшие дни то же ждет и другие регионы.

В Укргидрометцентре также сообщили, что в День Знаний погодные условия в северных и, в особенности, западных областях страны будут неблагоприятными. Там ожидаются грозы, ливни и шквальный ветер. Небольшой дождь также пройдет в Полтавской области.

На Севере Украину температуры ночью будут колебаться от +11 до +13 градусов, а днем – от +22 до +24.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов, а днем – от +16 до +19.

В центральных областях ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +21 до +25.

На Востоке ночные температуры будут колебаться от + 13 до +17 градусов, а дневные – от +23 до +27.

В южных областях ночью ожидается от +13 до +17 градусов, а днем – от +24 до +27.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение: синоптики рассказали, чего ждать.

Как сообщала Politeka, бархатный сезон отменяется, в Украину ворвется резкое похолодание.

Также Politeka писала, что грозовые дожди обрушатся на Украину с новой силой, лето и осень сойдутся в схватке.