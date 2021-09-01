Новый штамм коронавируса «Мю», впервые обнаруженный в Колумбии, сейчас находят у трети новых заболевших.

Об этом сообщили в ВОЗ.

По данным организации, первый раз этот штамм распознали в начале 2021 года в Колумбии. Сейчас данным вариантом коронавируса инфицируются 39% новых больных. Всего в мире 3,7 тыс. людей заболели указанным штаммом вируса. Больше всего указанная разновидность вируса распространилась среди жителей Латинской и Центральной Америки.

«Мю» успел добраться и до Европы, затронув Нидерланды, Бельгию, Италию и Испанию. 1,4 тыс. больных нашли на территории США. К июлю новый вирус занял третью строку по распространенности в Майами, уступив вариантам "гамма" и "дельта".

Новый вариант вируса изучили в университете Брешиа, а также Биомедицинском университете Рима. Исследование показало, что относительно хорошей защитой от вируса обеспечены люди, которые успели привиться препаратом от Pfizer/Biontech.

У нового варианта вируса появились новые мутации шипа, также у него осталась часть признаков, уже известных исследователям. В ВОЗ варианты коронавируса, уровень обнаружения и распространенность которых увеличивается, вносят в отдельный список, помечая штаммы, как «представляющие интерес для организации».

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