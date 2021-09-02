В соцсетях опубликовали ролик, как смерч вышел на берег и разбросал пляжную мебель

Мощный смерч обрушился на пляж "Бургас", раскидав по берегу шезлонги и зонтики. Происшествие случилось вечером 1 сентября в Сочи (Россия).

В городе действует штормовое предупреждение, пишут российские СМИ.

Кадры со смерчем в сети опубликовали очевидцы. На записи видно, что с моря на сушу зашла большая воронка, которая подняла в воздух предметы, что были в зоне отдыха. Предварительно, во время инцидента никто не пострадал.

Отметим, что по сообщению местных властей, непогода в регионе продлится еще несколько дней. Спасатели рекомендовали людям принять все необходимые меры предосторожности. Также отдыхающим посоветовали временно не посещать пляжи.

На реках возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Также на курорте до третьего сентября прогнозируют формирование смерчей над морем. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды.



Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что украинский курорт превратился в "грязное болото", видео.

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