Самим таксистам может грозить ответственность за такие действия

Таксисты жестоко поиздевались над пассажиром, который отказался оплачивать проезд. Сначала применили физическую силу, потом добавили наказание - заставили умыться зеленкой.

Детали сообщают на одном из местных Telegram-каналов.

Утверждается, что пассажир якобы хотел проехать на такси, не заплатив, и таким образом водители решили его наказать.

"Тело хотело бесплатно покататься в такси. Получив пару тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание, облив себя зеленкой, и пошел домой", - говорится в подписи к видео.

На снятых кадрах видно, как мужчина открывает пузырек, вероятно, с зеленкой и выливает ее себе на голову. При этом мужские голоса говорят, чтобы пострадавший облил себе также лицо и начинают угрожать, если он не послушает.

В комментариях некоторые пользователи поддержали поступок таксистов, другие же выразили негодование и напомнили авторам видео и о том, что им может грозить ответственность за такие действия.

Напомним, что таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.

Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.

Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.