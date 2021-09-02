Самим таксистам может грозить ответственность за такие действия
Таксисты жестоко поиздевались над пассажиром, который отказался оплачивать проезд. Сначала применили физическую силу, потом добавили наказание - заставили умыться зеленкой.
Детали сообщают на одном из местных Telegram-каналов.
Утверждается, что пассажир якобы хотел проехать на такси, не заплатив, и таким образом водители решили его наказать.
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"Тело хотело бесплатно покататься в такси. Получив пару тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание, облив себя зеленкой, и пошел домой", - говорится в подписи к видео.
На снятых кадрах видно, как мужчина открывает пузырек, вероятно, с зеленкой и выливает ее себе на голову. При этом мужские голоса говорят, чтобы пострадавший облил себе также лицо и начинают угрожать, если он не послушает.
В комментариях некоторые пользователи поддержали поступок таксистов, другие же выразили негодование и напомнили авторам видео и о том, что им может грозить ответственность за такие действия.
Напомним, что таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.
Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.
Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.