24-летний львовский водитель за вождение под действием алкоголя и наркотиков лишился прав на 80 лет и получил штраф на общую сумму в 397 тыс. грн.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Указанному водителю принадлежит своеобразный рекорд по количеству штрафов за езду в нетрезвом виде. Отметим, что нынешний показатель штрафов в 397 тыс. грн. – не полный, поскольку суды успели рассмотреть не все административные дела, которые уже открыты в отношении этого человека.

Сейчас принято решение о конфискации машины у нарушителя. Следует сказать, что ее до этого уже забирали. Кроме того, совокупное время в течение которого молодой человек не сможет садиться за руль достигло восьмидесяти лет.

В материалах дела сказано, что житель Львова в июне получил 15 суток ареста за то, что регулярно управлял машиной под воздействием наркотиков. Известно, что водителя зовут Иван Панас, а свои нарушения он совершал на BMW 525.

На протяжении 2019 года его в нетрезвом виде за рулем успели поймать четыре раз, а за время 2021 года он успел попасться уже девять раз. Иван признался судьям, что легковушка находится в собственности его матери, а он пользуется этой машиной без ее разрешения. Следует отметить, что Иван не обращает внимания на решения судов и отказывается оплачивать штрафы, однако иногда он все же посещает заседания.

Напоминаем, что трагически оборвалась жизнь украинской полицейской

Как сообщала Politeka, авто влетело в толпу, дети попали под колеса

Также Politeka писала, что пьяный таксист устроил беспредел в Одессе