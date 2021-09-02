В результате под колеса авто попали 10-летняя девочка и 11-летний мальчик
В Чугуеве Харьковской области женщина-водитель влетела в компанию людей. Среди пострадавших оказались маленькие дети. Мальчик и девочка были доставлены в больницу.
Детали инцидента сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Происшествие произошло вчера, 1 сентября 2021 года около 15:30. Автомобиль "ВАЗ-2103" под управлением 23-летней девушки на нерегулируемом перекрестке на улице Мичурина на повороте влетел в группу людей, которые шли по дороге. Пострадали 10-летняя девочка и 11-летний мальчик.
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Скорая помощь доставила их в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Мальчик находится в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию, сейчас он в реанимации. Девочка в состоянии средней тяжести находится в общей палате с переломом голени и ожогом плеча.
Стоит отметить, что информация о ДТП была зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.