В Киеве возле станции метро Арсенальная площадь под землю провалился грузовой автомобиль.

В Telegram-канале «Вартові Еспресо» опубликовали видео и фото с места происшествия.

Отметим, что Арсенальная площадь до последнего времени находилась на реконструкции, однако за день до происшествия ее открыли, представив в обновленном виде. На место происшествия приехали спасатели. Машину огородили. Грузовик извлекли из-под земли при помощи крана.

Под плиткой проходят коммуникации, ведущие к размещенному на площади фонтану. Сейчас специалисты проверяют, не повредились ли они. Ситуацию прокомментировали в Киевской городской государственной администрации. Там сообщили, что до конца текущей недели фонтан должны восстановить. Такое обещание дал инвестор проекта.

Также в администрации подчеркнули, что нанесенные убытки должен будет компенсировать сам владелец грузового автомобиля. На Арсенальной площади «сухой» фонтан повредили 2 сентября.

Водитель на грузовике привез питьевую воду, чтобы доставить ее в одно из зданий, которые находятся на этой площади. Предполагалось, что водитель оставит грузовик у ворот. Но он проехал дальше, чем это было позволено и повредил отреставрированное покрытие. Виновника происшествия, вероятно, определят правоохранители и суд.

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