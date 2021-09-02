В Киеве возле станции метро Арсенальная площадь под землю провалился грузовой автомобиль.
В Telegram-канале «Вартові Еспресо» опубликовали видео и фото с места происшествия.
Отметим, что Арсенальная площадь до последнего времени находилась на реконструкции, однако за день до происшествия ее открыли, представив в обновленном виде. На место происшествия приехали спасатели. Машину огородили. Грузовик извлекли из-под земли при помощи крана.
Под плиткой проходят коммуникации, ведущие к размещенному на площади фонтану. Сейчас специалисты проверяют, не повредились ли они. Ситуацию прокомментировали в Киевской городской государственной администрации. Там сообщили, что до конца текущей недели фонтан должны восстановить. Такое обещание дал инвестор проекта.
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Также в администрации подчеркнули, что нанесенные убытки должен будет компенсировать сам владелец грузового автомобиля. На Арсенальной площади «сухой» фонтан повредили 2 сентября.
Водитель на грузовике привез питьевую воду, чтобы доставить ее в одно из зданий, которые находятся на этой площади. Предполагалось, что водитель оставит грузовик у ворот. Но он проехал дальше, чем это было позволено и повредил отреставрированное покрытие. Виновника происшествия, вероятно, определят правоохранители и суд.
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