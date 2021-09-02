Вакцина AstraZeneca заняла первое место по количеству стран, в которых она признана, а также с этим уколом туристов впускают в большую часть регионов мира.

Информацию предоставили в МОЗ Украины.

AstraZeneca, сделанная в Корее и Европе признается на территории 140 стран. Отметим, что индийский вариант препарата AstraZeneca/Covishield признали лишь в шестидесяти странах.

Документ о прохождении вакцинации препаратом Comirnaty/Pfizer одобряют в 120 государствах. Если человек привился вакциной Moderna, для него открыта дорога в 80 государств. В случае вакцинации CoronaVac, беспрепятственно попасть можно будет на территорию 50 стран.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что, если какая-то страна признает определенную вакцину, это еще не значит, что привитого ей человека будут впускать на ее территорию без дополнительных документов. Каждая страна в индивидуальном порядке определяет правила, на основе которых люди могут пересекать ее границы. Эти правила зависят от ситуации с распространенностью коронавирусной болезни в каждом отдельном государстве. Также определенные ограничения могут накладываться на туристов из стран в высокой эпидемической опасностью. Указанные правила въезда постепенно пересматриваются.

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