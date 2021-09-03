Погода в Украине резко изменится под конец первой недели сентября с приходом значительного похолодания
Как сообщили синоптики, в пятницу, 3 сентября, в Украину ворвется сильный антициклон, который полностью изменит погоду по стране. Так, день будет солнечным во всех областях, а осадков не ожидается нигде.
Вместе с этим украинцев ждет значительное похолодание: температуры по стране опустятся до более осенних отметок, а летняя жара полностью отступит.
Кроме того, во всех областях за исключением западных ожидается сильный ветер с порывами.
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Так, в северных областях столбики термометров ночью покажут от +5 до +7 градусов, а днем – от +14 до +17.
На Западе ночные температуры будут колебаться от +6 до +10 градусов, а дневные – от +16 до +20.
В центральных областях ночью ожидается от +6 до +8 градусов, а днем – от +16 до +19.
На Востоке ночью столбики термометров опустятся до +8…+11 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+20.
В южных областях ночные температуры будут колебаться от +9 до +12, а дневные – от +19 до +21.
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Как сообщала Politeka, народный синоптик удивил прогнозом на сентябрь в Украине.
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