Погода в Украине резко изменится под конец первой недели сентября с приходом значительного похолодания

Как сообщили синоптики, в пятницу, 3 сентября, в Украину ворвется сильный антициклон, который полностью изменит погоду по стране. Так, день будет солнечным во всех областях, а осадков не ожидается нигде.

Вместе с этим украинцев ждет значительное похолодание: температуры по стране опустятся до более осенних отметок, а летняя жара полностью отступит.

Кроме того, во всех областях за исключением западных ожидается сильный ветер с порывами.

Так, в северных областях столбики термометров ночью покажут от +5 до +7 градусов, а днем – от +14 до +17.

На Западе ночные температуры будут колебаться от +6 до +10 градусов, а дневные – от +16 до +20.

В центральных областях ночью ожидается от +6 до +8 градусов, а днем – от +16 до +19.

На Востоке ночью столбики термометров опустятся до +8…+11 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+20.

В южных областях ночные температуры будут колебаться от +9 до +12, а дневные – от +19 до +21.

Напомним, Украину внезапно накроет снегом, прогноз метеоролога.

Как сообщала Politeka, народный синоптик удивил прогнозом на сентябрь в Украине.

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