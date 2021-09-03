Кадры масштабной аварии, случившейся на севере Мексики, ужасают
Так, 2 сентября недалеко от города Сонойота столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В ДТП погибли 16 человек, 22 получили ранения, шесть из которых находятся в критическом состоянии. Об этом в Twitter сообщила прокурутура штата Сонора.
В результате, автобус превратился в груду металла. На кадрах с места происшествия видна снесенная передняя половина автобуса, а кабина полуприцепа утоплена в первых рядах сидений. Причина ДТП выясняется, на месте работают правоохранители, спасатели и медики.
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В местных СМИ появилась информация, что коммерческий автобус "Expreso Interbus" на расстоянии вытянутой руки наехал на припаркованный сбоку асфальтовой полосы прицеп. Позже автобус лоб в лоб ударил другой тягач, ехавший по встречной полосе.
Пользователи комментируют событие, соболезнуя родным погибших:
"Пусть они упокоятся с миром и светит им вечный свет!"
"какая трагедия!!!!!"
"Эта дорога - смертельная ловушка, аварии случаются постоянно, и они никогда ничего не решают"
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