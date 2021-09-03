Кадры масштабной аварии, случившейся на севере Мексики, ужасают

Так, 2 сентября недалеко от города Сонойота столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В ДТП погибли 16 человек, 22 получили ранения, шесть из которых находятся в критическом состоянии. Об этом в Twitter сообщила прокурутура штата Сонора.

В результате, автобус превратился в груду металла. На кадрах с места происшествия видна снесенная передняя половина автобуса, а кабина полуприцепа утоплена в первых рядах сидений. Причина ДТП выясняется, на месте работают правоохранители, спасатели и медики.

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Accidente sobre la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, en Sonora, dejó 16 personas muertas y 22 heridos https://t.co/mlF189fhm3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 2, 2021

Este accidente se suscitó en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado https://t.co/0Somj3dV4N — El Universal (@El_Universal_Mx) September 3, 2021

В местных СМИ появилась информация, что коммерческий автобус "Expreso Interbus" на расстоянии вытянутой руки наехал на припаркованный сбоку асфальтовой полосы прицеп. Позже автобус лоб в лоб ударил другой тягач, ехавший по встречной полосе.

Un accidente en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, Sonora, en el que estuvieron involucrados un autobús de pasajeros y dos tráileres deja 16 muertos y 22 heridos. #LasNoticiasDeForo pic.twitter.com/CkVFxb9Cz1 — Foro_TV (@Foro_TV) September 2, 2021

Пользователи комментируют событие, соболезнуя родным погибших:

"Пусть они упокоятся с миром и светит им вечный свет!"

"какая трагедия!!!!!"

"Эта дорога - смертельная ловушка, аварии случаются постоянно, и они никогда ничего не решают"

Un trágico accidente entre un camión de pasajeros y dos tráileres en #Sonora dejó 16 muertos y 22 heridos.



🔗 https://t.co/vfnRkGh3hD pic.twitter.com/980vS0Oe1w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2021

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