Смертельная авария произошла на трассе Киев - Чоп
Вблизи села Птича в Ровенской области микроавтобус Renault Trafiс налетел на металлический отбойник. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
Детали аварии сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ровенской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, информация о травмированных уточняется. Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления, спасатели и патрульные полицейские. Осложнений дорожного движения на этом участке нет.
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Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Судя по снимкам, в результате столкновения боковая часть микроавтобуса сильно помяло. Удар был настолько сильным, что передние кресла оторвало и выбросило из микроавтобуса.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.