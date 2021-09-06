В возрасте 88 лет ушел из жизни культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо

О смерти знаменитого актера театра и кино 6 сентября сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката. Точная причина смерти знаменитого артиста пока не раскрывается.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года во Франции. Он окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства, после чего начал выступать на сцене театра.

В кино Бельмондо дебютировал в 1957 году, снявшись в фильме «Мольер», однако сцены с его участием были вырезаны из картины перед премьерой. Увидеть актера на экранах зрители смогли уже после его съемок в фильме «Будь красива и помалкивай», где также дебютировал как актер Ален Делон.

Настоящая слава пришла к Бельмондо уже в возрасте 26 лет вместе с ролью харизматичного негодяя в фильме «На последнем дыхании».

Среди его самых известных работ такие французские фильмы, как: «Женщина есть женщина», «Вор», «Доктор Пополь» и «Профессионал». Благодаря его харизматичным персонажам, Бельмондо в свое время стал кумиром целого поколения.

Всего за свою карьеру Жан-Поль Бельмондо сыграл более 80 ролей в кино и 30 – в театральных спектаклях. Его последней картиной стал фильм «Человек и собака», в котором он сыграл роль 74-летнего пенсионера.

В 2015 году Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино.

Актер был дважды женат. В браках у него родилось четверо детей, однако старшая дочь, Патриция, в 1993 году погибла в пожаре.

Напомним, как выглядят внуки Элвиса Пресли, Чака Норриса и не только.

Как сообщала Politeka, ушел из жизни знаменитый актер, его роль в культовом сериале помнят многие.

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарного актера, подробности трагедии.