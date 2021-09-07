Какой будет погода в регионах

Погода в Украине 7 сентября будет по-осеннему прохладной

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз, рассказав, какой будет погода перед «бабьим летом». Как известно, с конца лета в Украине наблюдается постепенное снижение температуры. Метеорологическая осень началась четко по календарю, атаковав украинцев дождями и похолоданием. Впрочем, совсем скоро в Украину снова вернется тепло, а температура поднимется до 25 градусов.

Во вторник же в большинстве областей ожидается осенняя температура в районе 16-19 градусов. Дождей не предвидится, поэтому украинцы смогут прогуляться на свежем воздухе.

В Западных областях ожидается 16-18 градусов, а на крайне Западе столбики термометра прогреются до 18-20 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области, где потеплеет до 23 градусов.

В центральных регионах ожидается 16-19 градусов. Температура в Киеве начнет потихоньку расти.

На Востоке и Севере все еще будет прохладно. Температура будет колебаться в районе 14-18 градусов. Прохладнее всего будет на Севере.

На Юге традиционно будет теплее всего. Там солнце прогреет воздух до 19-21 градуса.

Напомним, что скоро по Украине ударят морозы до -5: синоптики предупредили о снегопадах и похолодании.

Ранее Politeka писала, что после резкого похолодания в Украину вернется лето: когда потеплеет.

A еще Politeka сообщала, что Украину атакуют заморозки, отдельным регионам повезет: где будет холоднее всего.