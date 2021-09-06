Бабине літо не за горами

Українці зможуть відпочити від дощів, проте разом з сонячною погодою в країну прийдуть заморозки

Про те, чого чекати від погоди в понеділок, 6 вересня, розповіла у своєму Фейсбук синоптик Наталія Діденко. Вона повідомила, що завдяки антициклону по всій території країни встановиться суха і сонячна погода. Проте температури поки залишаться досить низькими.

Крім того, вночі у всіх областях за винятком Закарпаття та Півдня країни очікуються заморозки, при яких температура опуститься майже до 0.

Синоптик також додала, що найближчим часом в Україну прийде бабине літо, тому українці ще встигнуть насолодитися теплим сонечком.

У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомили, якими будуть температури по країні 6 вересня.

Так, у північних областях вночі очікується від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +15 до + 17.

На Заході нічні температури коливатимуться від + 3 до +10 градусів, а денні – від +15 до + 21.

У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +6 градусів, а вдень – від +13 до + 18.

У східних областях вночі стовпчики термометрів опустяться до + 3...+9 градусів, а вдень повітря прогріється до +15 ... +20.

На півдні вночі очікується від + 8 до +10 градусів, а вдень – від +18 до + 21.

Нагадаємо, температура стрімко впаде, осінь атакує Україну.

Як повідомляла Politeka, вдарять морози до -5 і обрушаться снігопади: синоптики попередили про різку зміну погоди.

Також Politeka писала, що осінь атакує українців дощами і похолоданням.