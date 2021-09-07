В Вознесенске Николаевской области произошло ДТП, в котором пострадал мэр города
Как пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, в данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии с участием 32-летнего Евгения Величко. Как сообщили в полиции, авария произошла утром 7 сентября на пересечении улиц Берегового и Черняховского. Автомобиль городского главы столкнулся с пассажирским автобусом.
Как сообщили в Фейсбук-сообществе «Вознесенский вестник», состояние мэра после аварии удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Как заявил сам пострадавший, в момент поворота солнце ослепило ему глаза. Это и стало причиной аварии, поскольку он не заметил автобус и врезался в него.
В сообществе отмечают, что после аварии номерные знаки с автомобиля были сняты, а в полиции не было зафиксировано обращения по поводу данной аварии. Кроме этого, некий человек по имени Виталий пытался заявить, что он был за рулем автомобиля, а не мэр.
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Добавим, что в автобусе во время аварии не было пассажиров.
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