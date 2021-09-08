Посольство Украины в Италии призывает это исправить

Итальянский учебник по географии попал в международный скандал

В итальянском учебнике по географии Украину, Беларусь, Молдову и страны Прибалтики причислили к "российским регионам".

Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Италии.

Детям предлагается задание, в котором нужно заполнить пробелы в тексте о географических границах российского "региона" и входящих в него странах. Речь идет об учебнике Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia ("Добро пожаловать в мир географии") автора Альберто Фре.

Также внимательные читатели обнаружили искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства.

Ко всему прочему Крым территориально на карте показан украинской территорией, а население Крыма посчитано, как население РФ.

Посольство обратилось в Министерство образования Италии, в Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно в издательство учебника и призвало исправить указанную статью.

В свою очередь, дипломаты предложили сотрудничество "в контексте предоставления авторам учебных пособий правдивой информации о событиях в Украине".

Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.

Как сообщала Politeka, огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым, фото.

Также Politeka писала, что студентки из Сум "прославились" в сети, им пришлось извиняться.