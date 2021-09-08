Итальянский учебник по географии попал в международный скандал
В итальянском учебнике по географии Украину, Беларусь, Молдову и страны Прибалтики причислили к "российским регионам".
Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Италии.
Детям предлагается задание, в котором нужно заполнить пробелы в тексте о географических границах российского "региона" и входящих в него странах. Речь идет об учебнике Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia ("Добро пожаловать в мир географии") автора Альберто Фре.
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Также внимательные читатели обнаружили искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства.
Ко всему прочему Крым территориально на карте показан украинской территорией, а население Крыма посчитано, как население РФ.
Посольство обратилось в Министерство образования Италии, в Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно в издательство учебника и призвало исправить указанную статью.
В свою очередь, дипломаты предложили сотрудничество "в контексте предоставления авторам учебных пособий правдивой информации о событиях в Украине".
Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.
Как сообщала Politeka, огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым, фото.
Также Politeka писала, что студентки из Сум "прославились" в сети, им пришлось извиняться.