Украинский боксер Иван Редкач всколыхнул общественность жесткими словами об украинцах
Как пишет Politeka.net, 35-летний Иван Редкач, который родился на Сумщине, а сейчас живет и тренируется в США, ответил на вопрос в сторис своего Инстаграм.
Боксер заявил, что любит Украину, однако не людей, которые здесь живут. Он назвал украинцев нищими, которые не имеют никакой мотивации в жизни.
"Очень Люблю Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - написал он.
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По мнению Редкача, большинство украинцев – «как стадо баранов».
35-летний Иван Редкач последнее время выступал в первом полулегком весе (до 63,5 кг). На профессиональном ринге он выиграл 23 поединка, потерпел шести поражений и один бой свел вничью.
В числе его жертв оказался даже знаменитый Девон Александер, продержавшийся только шесть раундов. 25 января 2020 года украинец встретился с Дэнни Гарсией, поединок с которым стал для Редкача самым скандальным. В восьмом раунде Редкач укусил соперника в область шеи, но и это не помогло ему одолеть Дэнни Гарсию.
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