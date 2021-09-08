Трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев
Об этом сообщают в министерстве чрезвычайных ситуаций России.
По предварительной информации, он сорвался со скалы.
Министр приехал в Дудинку, где стартовали межведомственные учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций.
Информация о трегедии с 55-летним Евгением Зиничевым уточняется.
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К слову, у одиозного экс-нардепа от "Партии Регионов" Олега Царева трагически умерла дочь.
Бывший депутат от фракции "Партия регионов" Олег Царев сообщил о смерти своей 17-летней дочери Екатерины.
"Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле. Часть меня еще живая, но стремиться умереть быстрее и встретиться с ней. Обнять ее", - написал Царев.
Причины страшной трагедии на данный момент не известны.
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