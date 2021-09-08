Трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев

Об этом сообщают в министерстве чрезвычайных ситуаций России.

По предварительной информации, он сорвался со скалы.

Министр приехал в Дудинку, где стартовали межведомственные учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций.

Информация о трегедии с 55-летним Евгением Зиничевым уточняется.

К слову, у одиозного экс-нардепа от "Партии Регионов" Олега Царева трагически умерла дочь.

Бывший депутат от фракции "Партия регионов" Олег Царев сообщил о смерти своей 17-летней дочери Екатерины.

"Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле. Часть меня еще живая, но стремиться умереть быстрее и встретиться с ней. Обнять ее", - написал Царев.

Причины страшной трагедии на данный момент не известны.

Напомним, что внезапно остановилось сердце политика, подробности трагедии: "Он был один из...."

Как сообщала Politeka, жизнь известного политика внезапно оборвалась в Одессе: "Был полный сил и энергии"

Также Politeka писала, что трагедия на дороге забрала жизни украинца и его маленькой дочери