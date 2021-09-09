В Киевской области попал в аварию микроавтобус, водитель которого должен был доставить в аэропорт "Борисполь" из Умани 13 паломников-хасидов.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Известно, что водителю автобуса 37 лет. По данным правоохранителей, ДТП произошло в 4 часа утра возле села Чупира, когда автобус проходил по 109 километру трассы Киев – Одесса.

По предварительным данным, водитель следовал в правом ряду с реверсивным движением. Внезапно его ослепил свет фар встречного авто. Водитель попытался уйти от столкновения в лоб. Во время маневра он правым боком машины врезался в автобус, который шел навстречу. Водителя выбросило в поле, и он оказался на другой стороне трассы. В аварии погиб один иностранец 45 лет. Он ехал в микроавтобусе. Остальным пассажирам удалось избежать серьезных травм.

Отметим, что именно восьмого сентября начался отъезд паломников – хасидов из города Умань в те страны, из которых они приехали. Дело в том, что празднование этапа Рош га-Шана – еврейского нового года подошло к концу. По официальным данным, серьезных происшествий во время празднования не зафиксировали. В 2021 году Рош га-Шана отмечали с 6 по 8 сентября. Хасиды каждый год прибывают в Умань, чтобы встретить этот праздник рядом с могилой цадика Нахмана.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса разбился автобус с хасидами

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