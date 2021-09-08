В Киевской области произошло масштабное ДТП

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Авария произошла возле пгт Чабаны.

Водитель грузовика заявил, что мужчина за рулем автомобиля Ravon был пьян, а также он якобы является сотрудником правоохранительных органов.

В телеграм-канале сообщают, что по словам свидетелей ДТП, виновным уже пытаются сделать водителя грузовика.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

К слову, страшная авария произошла на трассе Киев-Харьков.

Двое пассажиров погибли, а водитель и 8-летний ребёнок в больнице. Предварительно, 25 августа, 32-летний водитель автомобиля "Kia Cerato" допустил наезд на отбойник.

В результате аварии погибли двое пассажиров: 44-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Водителя и восьмилетнего пассажира госпитализировали. Все подробности смертельной аварии выясняются.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.