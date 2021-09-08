В Киевской области произошло масштабное ДТП
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Авария произошла возле пгт Чабаны.
Водитель грузовика заявил, что мужчина за рулем автомобиля Ravon был пьян, а также он якобы является сотрудником правоохранительных органов.
В телеграм-канале сообщают, что по словам свидетелей ДТП, виновным уже пытаются сделать водителя грузовика.
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
К слову, страшная авария произошла на трассе Киев-Харьков.
Двое пассажиров погибли, а водитель и 8-летний ребёнок в больнице. Предварительно, 25 августа, 32-летний водитель автомобиля "Kia Cerato" допустил наезд на отбойник.
В результате аварии погибли двое пассажиров: 44-летняя женщина и 46-летний мужчина.
Водителя и восьмилетнего пассажира госпитализировали. Все подробности смертельной аварии выясняются.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.